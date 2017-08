Demi Lovato confiesa que estos vicios no puede dejar

Demi Lovato decidió romper su silencio y contar dos de los vicios que no puede dejar por nada del mundo. La artista estuvo en el programa radiofónico The Z100 Morning Show y ahí se atrevió a compartir esta revelación con sus seguidores.

“Me encantan los cigarros. Solo fumo cuando estoy en Las Vegas o en una ocasión especial. Es lo único que me queda: eso y los Red Bulls. En una noche en Las Vegas, me tomo un Red Bull sin azúcar y me fumo un cigarro. Estos son mis vicios. Y con eso estoy servida”, expresó.

En la actualidad, la joven artista no tiene ningún reparo en bromear sobre sus hábitos poco saludables, especialmente porque nada tienen que ver con sus adicciones pasadas a distintas drogas y al alcohol.

“Se puede ver el ‘making-of’ del álbum, pero también aparezco yo. Estoy en un momento crucial de mi vida en el que estoy soltera y estoy viviendo sola. Me llevo muy bien conmigo misma. Estoy sola por la noche y veo en Netflix. A veces hago punto o veo series criminales y, ya sabes, me relajo. Tejo prendas de punto como bufandas. Me encanta”, indicó Demi Lovato.