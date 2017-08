Danna Paola cambia de look y no creerás cómo reaccionaron sus fans

Danna Paola acaba de romper todos sus esquemas en las redes sociales. La guapa mexicana decidió hacerse un cambio de look y vaya que logró su cometido. ¡No te pierdas esta galería de fotos!

En esta ocasión, la exprotagonista de La Doña escogió el color rosado para pintar su larga cabellera. Como se sabe, esta es la nueva tendencia y por lo visto Danna quiere estar imparable.

Pese a que Danna Paola tiene muchos seguidores que la respaldan, hubieron otros que lamentaron este cambio de look y de inmediato lo hicieron notar en esta concurrida red social.

“Eras bonita, lástima que no tienes personalidad ya que estás igual que todas: copian el look de las celebridades y no tienen estilo propio. Todas se quieren ver iguales”, lamentó una seguidora.

“Tan bonita que eres y esos trapos. Quiero creer que es para una presentación musical y si no busca a otro asesor de vestuario. Eres muy bella, sácale partido a tu belleza natural”, le recomendó otra persona.