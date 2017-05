Instagram: conoce a Melissa Molinaro, la sexy doble canadiense de Kim Kardashian

Kim Kardashian es la estrella más conocida en el mundo entero gracias a su estilo de vida, a su exuberante figura y a las polémicas que causa con sus actos y declaraciones ante los paparazzi. Esto ha originado, que decenas de modelos traten de imitarla, a tal punto que pueden pasar horas en el gimnasio con tal de obtener el físico de la socialité.

A continuación, te presentamos a Melissa Smith, una cantante, bailarina, actriz y hasta diseñadora de modas nacida en Ontario, Canadá. Esta guapa modelo no salió a la fama de la noche a la mañana ya que hace algunos años apareció en series como “Making The Band 3” y “Pussycat Dolls Present: The Search for the Next Doll”.

Una publicación compartida de M E L I S S A M O L I N A R O (@melissamolinaro) el 15 de May de 2017 a la(s) 6:59 PDT

Gracias a su inigualable belleza, ha sido comparada en más de una ocasión con Kim Kardashian. ¿Qué similitudes tienen? Melissa Molinaro gusta de tomarse selfies a cada momento, es estricta a las dietas, adora posar en bikini y es adicta a Instagram.

La popularidad de la doble canadiense de Kim Kardashian es tan grande que es una reconocida figura en su país, lo cual le permitió fundar su propia marca de ropa llamada “MAE” en el año 2013.

Biografía de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.