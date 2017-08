Camila Cabello y las fotos en blanco y negro que cautivaron a sus fans

Camila Cabello no deja de sorprender a sus fanáticos con cada publicación en su cuenta de Instagram. La cantante de raíces cubanas sigue causando furor entre los usuarios de esta conocida red social.

A su corta edad, Camila Cabello ha demostrado que se puede desenvolver muy bien y una muestra de eso es la forma en que está llevando su carrera artística a pesar que se separó de una conocida agrupación musical para emprender su sueño de solista.

Karla Camila Cabello Estrabao, nombre original de la artista, lanzó un dúo en 2015 con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado I Know What You Did Last Summer. La canción alcanzó el número 20 en los EE.UU.

Recordemos que en octubre de 2016, Camila Cabello lanzó un segundo sencillo con el rapero estadounidense Machine Gun Kelly, titulado ‘Bad Things’, que alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.