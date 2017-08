Camila Cabello derrocha sensualidad en su nueva tema 'Havana'

Camila Cabello ha demostrado que sola puede emprender el viaje a pesar de las críticas y miles de comentarios negativos. La guapa cantante acaba de lanzar un nuevo tema, dedicado a su natal, Cuba.

Cabe recordar que el 19 de mayo lanzó su primer single, “Crying in the club”, que tuvo muy buena recepción por parte de sus fans. Sin embargo, ella no quiso dormirse en los laureles y decidió apostar por un tema más.

“La mitad de mi corazón está en Havana“, reza la letra esta nueva entrega que promete gustarle a grandes y pequeños. Recordemos que Camila Cabello vivió hasta los 5 años en la capital cubana, poco antes de mudarse a México para instalarse junto a su familia en Estados Unidos.

Pese a la licencia idiomática, el primero de estos dos temas está dedicado a La Habana, el lugar en el que pasó su primera infancia.

¡Este es el nuevo tema de Camila Cabello!