Instagram: Bella Hadid dejó se seguir a Selena Gomez por este motivo

La modelo estadounidense Bella Hadid acaba de dejar de seguir en Instagram a Selena Gomez, luego de que la exchica Disney besara a su ex, el cantante y compositor Abel Tesfaye, conocido popularmente como The Weeknd.

Como se recuerda, Bella y The Weeknd se separaron amistosamente en noviembre pasado e incluso estuvieron muy amigables en el Victoria’s Secret Fashion Show 2016; sin embargo, el beso que tuvo con Selena Gomez al parecer no gustó a la modelo.

Actualmente, Bella Hadid sigue a The Weeknd en Instagram. ¿Lo borrará en el futuro? No lo sabemos. Por su parte, Selena Gomez todavía sigue a la ex de The Weeknd. ¿Le devolverá el favor?

Hace unos días, la menor de las Hadid compartió en Instagram una candente imagen de sus días en las Bahamas, donde se encuentra realizando su primer trabajo del año junto a Terry Richardson.