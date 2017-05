Mira el radical cambio de Madison Pettis, la recordada Peyton de "Entrenando a papá"

En el 2007, Madison Pettis arribó a la pantalla grande con “Entrenando a papá”, la cual no solo marcaría su debut en el cine sino también que la llevaría a la fama internacional. El filme, en el que compartió roles con Dwayne Johnson, fue todo un éxito y recaudó diez veces lo que costó.

En “Entrenando a papá”, Madison Pettis interpretó a Peyton Kelly, mientras que Dwayne Johnson era Joe Kingman. El personaje de ‘La Roca’ era un jugador de fútbol americano que se la pasa de fiesta en fiesta. Era año nuevo y como era de esperarse lo festejó a lo grande sin pensar que al día siguiente recibirá un regalo muy peculiar. Este regalo era una niña de 8 años, quien aseguraba ser su hija.

Una publicación compartida de Madison Pettis (@madisonpettis) el 10 de Ago de 2016 a la(s) 12:01 PDT

Durante la película, vemos a Peyton viviendo con todos los lujos que le podía dar Joe Kingman, quien no acierta a ejercer como un buen padre. “Entrenando a papá” transcurre bajo muchas travesuras pero con un trasfondo dramático, sin duda alguna, una de las mejores producciones de Disney.

Hoy, con 18 años, Madison Pettis, dejó atrás la faceta tierna y cautiva a todos los cibernautas con las sensuales fotografías que comparte en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 3 millones de followers.

¿Qué hizo Madison Pettis después de “Entrenando a papá”? Pues, actuó en otras películas como “Air Bud”, “Barney, Can You Sing That”, “Muppets Christmas” y “Beverly Hills Chihuahua”. Mientras que en la televisión estuvo en series como “Jericho”, “Barney”, “Hannah Montana”, “Phineas and Ferb”, “Lab Rats” y “The Fosters”.