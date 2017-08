Aracely Arámbula y los outfits deportivos que despertaron los suspiros de sus fans

Aracely Arámbula no deja de deslumbrar a sus seguidores con su figura de infarto que presume a través de su cuenta de Instagram. La bella actriz de Telemundo es muy codiciada y aunque no tiene pretendientes, ella asegura que no descarta la idea de volverse a enamorar.

Desde hace varios meses, Aracely no deja de ir al gimnasio y de seguir perfeccionando sus rutinas para conservar esas curvas de infarto. La artista siempre ha recomendado que una buena dieta y una buena rutina de ejercicios, son básicos para mantenerse en forma.

¡No deja de derrochar sensualidad! Aracely Arámbula luce espectacular con cada prenda que usa, ya sea en el gimnasio,en la playa, de compras, fiestas o pasarelas, ella sabe combinar perfectamente bien cada uno de sus atuendos.

En esta ocasión, hemos recopilado una serie de fotografías de sus mejores outfits que utiliza para ir al gimnasio. Estamos seguros que más de uno ha suspirado al verla tan “apretada”.

Aracely Arámbula aún no confirma si habrá una segunda parte de la telenovela La Doña, aunque muchos aseguran que sí, ya que la producción de Telemundo fue todo un éxito para la televisión.

Recordemos que Aracely Arámbula protagonizó en el 2000 la telenovela ‘Abrázame muy fuerte’ del productor Salvador Mejía, junto a Fernando Colunga. Estelarizó ‘Las vías del amor’ en 2002 junto a Jorge Salinas. Además de la música y la televisión, Aracely incursionó en el teatro con montajes como Muchachos de Nueva York, Coqueluche y Hermanos de Sangre.