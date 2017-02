Hugh Jackman y su inspirador mensaje tras su lucha contra el cáncer de piel

Hugh Jackman publicó un post donde expresó que se enfrenta al cáncer de piel. Con un vendaje sobre la nariz, el actor posó para su cuenta de Instagram y Twitter, revelando que está en tratamiento para el carcinoma basocelular, una vez más.

El Carcinoma basocelular es la forma más común de cáncer de piel. “Otro carcinoma de células basales. Gracias a los frecuentes chequeos corporales y a los médicos increíbles, todo está bien. Se ve peor con el vendaje que sin él. ¡Lo juro! #usabloqueadorsolar”, escribió la estrella Hugh Jackman.

Esta es la quinta vez que el actor australiano es tratado por este mal. Este diagnóstico no lo ha frenado, pues se prepara para el estreno de la tercera entrega de la franquicia X-Men de la serie Wolverine, que está programado para marzo.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe