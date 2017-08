Hija de Johnny Depp causa revuelo en Instagram con atrevido topless

¡De tal palo tal astilla! Lily-Rose, hija del actor Johnny Depp sorprendió a sus seguidores al posar muy sexy como parte de una campaña publicitaria. La joven de 18 años, asegura que quiere tomar rumbos diferentes a los de su padre.

“Mucha gente piensa que solo estoy actuando gracias a mi padre, y que no he tenido que trabajar tan duro como los demás para obtener reconocimiento y visibilidad en esta industria. Creo que eso solo hace que quiera trabajar el doble de duro que los demás para demostrarles a todos que no me dedico a esto solo porque me resulte sencillo o porque sea una especie de tradición en mi familia”, explica la joven de 18 en una entrevista a la revista CR Fashion Book.

Cabe mencionar que es la primera vez que Lily-Rose hace este tipo de desnudos. Ante esto, la modelo señaló que está dispuesta a asumir otros retos dentro de su carrera profesional.

“Me ha encantado trabajar con Carine [editora de dicha revista de moda]. Ella se ocupó también del primer reportaje que hice para Chanel con tan solo 15 años. Esta vez he podido enseñar algo más de piel y ser más sexy. Acabo de cumplir los 18, así que ha llegado el momento de subir las apuestas”, aclara.