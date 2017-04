Harry Styles: esto fue lo que dijo de su relación con Taylor Swift

Harry Styles rompió su silencio y habló sobre la relación que tuvo con Taylor Swift. A través de una extensa entrevista que ofreció a la revista Rolling Stones, el cantante aclaró muchos rumores sobre él y la estrella juvenil.

Como se sabe, muchas de las canciones de Taylor han sido inspiración de sus relaciones fallidas. Es por eso, que el ex One Direction asegura que se siente “contento” de que la relación que tuvo con la artista la haya inspirado para crear sus temas más famosos.

“No sé si son sobre mí o no, pero la cuestión es que ella es tan buena que (las canciones) están por todas partes. Yo mismo escribo sobre mis experiencias, todos lo hacemos. Me consideraría afortunado si todo (lo que vivimos) le ayudó a crear esos temas. Eso es lo que te conmueve. Es lo más duro de decir, y es de lo que menos hablo. Es algo que queda entre dos personas. Nunca contaré a nadie todo”, expresó.

Lejos de revelar algunos detalles íntimos de su relación, Harry Styles asegura que su relación fue muy bonita el tiempo que duró y que le desea lo mejor a Taylor Swift .

“Hay cosas que no funcionan. Puede haber muchas cosas que estén bien, y mal al mismo tiempo. Cuando escribo canciones sobre cosas así, me gusta valorar de forma positiva el tiempo que pasamos juntos. Prefiero celebrar más el hecho de que fuera algo intenso y que tuviera la oportunidad de sentir algo, en lugar de lamentarme: ‘Esto no funcionó, qué mal’. Y si algún día te encuentras con esa persona, tal vez sea un poco raro, tal vez necesites emborracharte… pero al menos habrías compartido algo. Conocer a alguien nuevo, compartir experiencias, es lo mejor. Así que gracias”, sentenció.

