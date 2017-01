Hannah Montana: así de guapa luce su mejor amiga en la actualidad

¡Qué rápido pasan los años! Emily Osment es la actriz que dio vida a ‘Lilly’, la mejor amiga de Hannah Montana, pero te has preguntado cómo luce en la actualidad.

Pues Emily Osment ya tiene 24 años y desde que se dejó de grabar la famosa serie de Disney, la actriz continúa su carrera actoral y musical.

Así es, Emily Osment también entró en el mundo de la música Emily grabando sencillos de soundtracks para películas y álbumes de Disney. De acuerdo a una entrevista en los Grammy 2008, Emily se encontraba escribiendo algunas canciones junto a Eve 63 y para el año 2009 firmó con la disquera Wind-up Records y lanzó “All The Way Up”, el primer sencillo de su EP debut, All the Right Wrongs, lanzado el 26 de octubre del 2009.

En 2011 Emily Osment protagonizó la película ‘Cyberbully’ de ABC Family, la película recibió críticas positivas. Ese mismo año prestó su voz al personaje de Pep Cortez para la película ‘Beverly Hills Chihuahua 2’ y lo repitió en 2012 para ‘Beverly Hills Chihuahua 3’. En 2013 interpretó a Roxie en la web serie ‘Cleaners’, producida por Crackle. En 2014 protagonizó la película ‘A Daughter’s Nightmare’ de Lifetime y ‘Kiss’ me de Studio Universal. Actualmente protagoniza la serie de televisión ‘Young & Hungry’ de ABC Family, en donde interpreta a Gabi Diamond.

En julio de 2015, Emily Osment fue co-protagonizó la película ‘No Way Jose’ en donde jugó el papel de Summer Stern. En agosto del mismo año, se unió al elenco recurrente de la serie cómica de CBS, ‘Mom’, en donde interpretará a Jodi.

mira el antes y el después de miley cyrus