Halle Berry reaparece con look surfero y asegura que está lista para regresar de lleno a la actuación

Halle Berry aseguró en una entrevista con Efe que, tras un periodo de su vida dedicado al cuidado de sus hijos, siente que es hora de volcarse de nuevo en su carrera.

“La pasión por la interpretación siempre la tendré”, dijo la ganadora de un Oscar por su actuación en “Monster’s Ball” (2001), que estrenará próximamente el thriller “Kidnap”, dirigido por el español Luis Prieto.

“Amo lo que hago. Cuando tuve a mi hija, de 9 años, y a mi hijo, de 3, mis prioridades cambiaron y tuve que encontrar un equilibrio”, explicó.

“Eran pequeños y decidí no trabajar apenas porque debía estar para ellos. Esos años son muy dulces y nunca vuelven. No esperé hasta los 40 para luego no disfrutar con ellos”, agregó la artista.

“Ha sido una década donde claramente he aminorado el ritmo, pero ahora estoy lista para volver. Mi hijo va a estar en la escuela todo el día y hemos tenido un periodo precioso de crianza y vinculación afectiva. Es hora de encontrarme de nuevo como artista”, declaró la actriz, quien viene de experimentar unos años de turbulencias en lo personal.

Su divorcio del actor francés Olivier Martinez – con quien tuvo a su hijo, Maceo – se concretó en diciembre de 2016, y antes la pareja se vio envuelta en una enorme disputa judicial por Nahla, la hija de la actriz con su ex, el modelo canadiense Gabriel Aubry.

La intérprete regresará en septiembre con “Kingsman: The Golden Circle” y asegura que desea volver a probar suerte en el mundo de la televisión tras su primera experiencia con “Extant”, del canal CBS.

Por último, habló sobre la polémica creada por la falta de actores negros nominados en los Oscar de 2015 y 2016.

“Pensaba que 15 años después de mi Óscar, habría otra actriz negra acompañándome. Las cosas están cambiando y hay una clara evolución, pero la Academia a veces comete olvidos que son difíciles de comprender”, concluyó.

(Fuente: EFE)