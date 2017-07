Green Day: 14 datos que tal vez desconocías de la banda y de Billie Joe Armstrong

Green Day, la banda Punk Rock más importante de todos los tiempos, se presentará en Lima en noviembre como parte de su gira “Revolution Radio World Tour” y los fans peruanos cuentan los días para el esperado regreso de la banda estadounidense.

Por ello, y a modo de calentar motores, presentamos 14 datos curiosos que tal vez desconocías de la banda y, en especial, de su vocalista Billie Joe Armstrong.

La agrupación confirmó que para el trayecto latinoamericano tendrán como banda soporte internacional a The Interrupters, banda Ska – Punk que se ha ganado el respeto de la escena por sus energéticas performances que los han llevado a ganarse el título de las presentaciones más poderosas del género.

