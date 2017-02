Grammy 2017: Fecha, hora, canal y lista de nominados de la gala

Los premios Grammy 2017 se realizará este 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles California, Estados Unidos y el presentador oficial de este año será James Corden.

hora y canal

El canal encargado de transmitir la gala central para América Latina será TNT desde las 20:00 horas, pero una hora antes habrá una transmisión de la alfombra roja, donde verás a todas las celebridades juntas.

lista de nominados

Grabación del año

Adelle, “Hello”

Rihanna ft. Drake, “Work”

Beyoncé, “Formation”

Lukas Graham, “7 years”

Twenty One Pilots, “Stressed out”

Álbum del año

Adele, “25”

Beyoncé, “Lemonade”

Drake, “Views”

Justin Bieber, “Purpose”

Sturgill Simpson, “A sailor’s guide to Earth”

Canción del año

Beyoncé, “Formation”

Adele, “Hello”

Mike Posner, “I took a pill in Ibiza”

Justin Bieber, “Love yourself”

Lukas Graham, “7 years”

Mejor nuevo artista

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance the Rapper

Karen Morris

Anderson .Paak

Disco del año en Pop

Adele, “25”

Justin Bieber, “Purpose”

Ariana Grande, “Dangerous woman”

Demi Lovato, “Confident”

Sia, “This is acting”

Disco del año en Dance/Electrónica

Flume, “Skin”

Jean Michel Jarre, “Electronica 1: the time machine”

Tycho, “Epoch”

Underworld, “Barbara, Barbara, we are facing a shining future”

Louie Vega, “Louie Vega starring…XXVIII”

Disco del año en Rock

Blink 182, “California”

Cage the Elephant, “Tell me I’m pretty”

Gojira, “Magma”

Panic at the Disco!, “Death of a bachelor”

Weezer, “Weezer”

Disco del año en Música Alternativa

Bon Iver, “22, A Million”

David Bowie, “Blackstar”

PJ Harvey, “The hope six demolition project”

Iggy Pop, “Post pop depression”

Radiohead, “A moon shaped pool”

Disco del año en Pop Latino

Jesse & Joy, “Un besito más”

Gaby Moreno, “Ilusión”

Laura Pausini, “Similares”

Sanalejo, “Seguir latiendo”

Diego Torres, “Buena Vida”

Mejor performance solista

Adele, “Hello”

Beyoncé, “Hold Up”

Justin Bieber, “Love Yourself”

Kelly Clarkson, “Piece by piece (Idol version)”

Ariana Grande, “Dangerous woman”

Mejor álbum vocal pop tradicional

Andrea Bocelli, “Cinema”

Bob Dylan, “Fallen angels”

Josh Groban, “Stages live”

Willie Nelson, “Summertime: Willie Nelson sings Gershwin”

Barbra Streisand, “Encore: Movie Partners sing Broadway”

Mejor video musical

Beyoncé, “Formation”

Leon Bridges, “River”

Coldplay, “Up & up”

Jamie XX, “Gosh”

OK Go, “Upside down & inside out”

