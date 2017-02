Grammy 2017: Adele pasó este bochornoso momento durante tributo a George Michael

Adele sorprendió a sus seguidores al pasar por un bochornoso momento durante los Grammy 2017. La artista, tuvo que cortar su presentación ya que por un instante olvidó la letra del tema que cantaba en honor a George Michael.

Luego de mucho tiempo alejada de los escenarios, la cantante regresa y lamentablemente no lo hizo del todo bien. Sin embargo, esto no importó a los presentes que no dudaron en aplaudirla.

Al término de este tributo, Adele no pudo contener las lágrimas de la emoción que sentía al ver a sus amigos, seguidores y colegas aplaudiéndole sin importar por el tenso momento que pasó minutos antes.

Los Grammys 2017 se realizaron en el Staples Center de Los Ángeles.En el escenario también Beyoncé, Katy Perry, Bruno Mars, Carrie Underwood a dueto con Keith Urban, Alicia Keys y Maren Morris.

mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus