Globos de Oro: estas famosas embellecieron la alfombra roja

¡El ciclo de premiaciones en Hollywood inició! Este 8 de enero se realiza la ceremonia central de los Globos de Oro 2017, donde se galardonará a lo mejor del cine y la televisión.

La ceremonia de los Globos de Oro reunió a personalidades y definitivamente fueron las mujeres quienes se encargaron de embellecer la alfombra roja con sus mejores galas.

Amy Adams, Natalie Portman, la pequeña Millie Bobby Brown, Felicity Jones, Jessica Bie, Sarah Jessica Parker, Mandy Moore, Anna Chlumsky, Maisie Williams, entre otras figuras llegaron al hotel Hilton de Beverly Hills y brillaron con sus elegantes vestidos.

Emma Stone is here on the #GoldenGlobes Red Carpet! See more as the stars arrive on our live stream at https://t.co/XSFLtnDaUipic.twitter.com/B1Tz3iM5zN