Gigi Hadid protagoniza romántica foto al lado de Zayn Malik

Gigi Hadid es una de las modelos más cotizadas del momento. Y su novio, el cantante Zayn Malik no se queda atrás, ambos están en boca de todos tras haber protagonizado la portada de la reconocida revista Vogue.

Gigi Hadid hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, la bella modelo compartió una foto donde se luce al lado de exintegrante de One Direction, ambos derrochan amor y complicidad.

“Siempre será un honor estar en la portada de Vogue, pero en este momento me siento más agradecimiento y orgullo por estar al lado de Zayn. Inez (van Lamsweerde) y Vinoodh (Matadin) siempre nos sentimos muy honrador al estar frente a su lente, estamos más que agradecidos. También gracias a Anna (Wintour)… y a todos quienes hicieron realidad esto para nosotros. Es un sueño”, publicó Gigi en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Zayn , quien es más reservado solo compartió la foto donde se ve al lado de su bella chica.

En dicha entrevista la pareja confesó que suele intercambiar la ropa- “Todo el tiempo asalto tu clóset, ¿no?” reconoce Hadid, a lo que el ex One Direction responde “Sí, yo igual. ¿Cuál era esa playera que te presté el otro día?”. “¿La Anna Sui?”, pregunta la modelo. “Sí. Me gusta esa playera aunque me quede apretada. No me importa que haya sido hecho para una chica”, afirma Malik. “Totalmente. No es acerca del género. Es acerca de contrastes, lo que se siente bien, además es divertido experimentar…”, concluye Gigi.