¿Gigi Hadid prefiere modelar sin pantalones? Estas 15 fotos así lo demostrarían

Con solo 21 años, Gigi Hadid ha conquistado el mundo con su belleza y sensualidad. La rubia es imagen de diferentes campañas de algunas de las marcas más importantes de la moda y, algo que ya muchos notaron es lo cómoda que se siente al modelar sin pantalones.

Para muestra un botón. En la reciente campaña de Reebok, el ángel de Victoria Secret se muestra con solo una polera y zapatillas, presumiendo -y de qué manera – sus largas piernas.

¿Y los pantalones? Tal parece que dicha prenda no es la favorita de Gigi Hadid o, al menos, no la considera una pieza indispensable cuando de modelar se trata. Por si quedan dudas, la siguiente galería te muestra las veces que la rubia prefirió no usar nada en su mitad inferior.

Gigi Hadid reveló que padece de esta enfermedad y preocupa a fans

Gigi Hadid preocupó a sus fans al revelar de padece de una enfermedad que le ha causado bajar de peso de manera imprevista. La modelo prefirió contar el estado de su salud, ya que muchos la criticaron por su apariencia durante el desfile de Victoria’s Secret.

Ante esto, Gigi Hadid rompió su silencio y habló al respecto con la revista Elle, en donde contó la verdadera razón de su pérdida de peso.

“Actualmente, mi metabolismo ha cambiado como loco este año. Padezco la enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad de tiroides. Hace ahora dos años que me medico para ello, por lo tanto, no quería perder más peso para el desfile [de Victoria’s Secret]. Sólo quería tener más músculos en los lugares apropiados, y si mis glúteos pueden lucir más contorneados, esto es bueno”, se sinceró durante la entrevista.

Aunque es normal que las modelos estén delgadas, si se hace una comparación de Gigi Hadid durante este desfile y el desfile del año pasado, su cambio es notable.

Hey guys! I'll be on SINowLive LIVE from Nashville talking all things si_swimsuit with emrata and ninaagdal at 1pm ET : SI.com/sinow Una foto publicada por Gigi Hadid (@gigihadid) el 12 de Feb de 2015 a la(s) 10:01 PST

