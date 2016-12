George Michael murió: Andrew Ridgeley, exintegrante Wham!, le adiós así

¡Le dijo adiós a su amigo! Andrew Ridgeley, exintegrante Wham!, se pronunció en su cuenta de Twitter tras enterarse de la muerte de su compañero George Michael, quien murió este 25 de diciembre a los 53 años.

“Estoy afligido por la pérdida de mi querido Yog. Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general, lo amaremos por siempre. Besos”, fue el sentido mensaje de Andrew Ridgeley.

Recordemos que Andrew Ridgeley y George Michael conformaron Wham! entre 1981 y 1986, exitosa agrupación por temas como ‘Wake me up before you go-go’, ‘I’m your man’ y ‘Last Christmas’.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6