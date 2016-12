George Michael: esta es la desgarradora despedida de Elton John a su gran amigo

Elton John se mostró muy acongojado por la triste partida de su entrañable amigo, George Michael. El cantante envió un comunicado para despedir a su colega.

“Con gran tristeza tengo que confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George falleció pacíficamente en su residencia durante el período navideño”, indicó el agente de prensa.

Cabe mencionar que Elton John colaboró en varias ocasiones con George Michael para producir algunos temas.

“Don’t Let the Sun Go Down on Me”, publicó en sus redes sociales como tributo a su compañero y artista.

“Estoy en estado de shock. He perdido a un amigo amado, el alma más bondadosa y generosa… un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus fans”, escribió el cantante junto a una imagen de ambos.