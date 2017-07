Las sexys fotos de Gal Gadot que no podrás quitar de tus pensamientos

Gal Gadot, la bella actriz que ha ganado gran popularidad tras protagonizar “Wonder Woman” viene robando suspiros a sus miles de fanáticos no solo por su talento, sino también por su indiscutible belleza.

La actriz sabe que su legión de fanáticos ha aumentado considerablemente y engríe a sus más de 7 millones de fans en Instagram compartiendo fotografías, donde da rienda suelta a toda su sensualidad.

Pocos saben que Gal ganó el título de Miss Israel en 2004, aunque esa vez no se coronó como la mujer más hermosa del mundo, hoy en día es una de las actrices más cotizadas del medio.

Su salto a la pantalla grande fue con su papel de Gisele Yashar en la saga The Fast and the Furious), de ahí es que se hizo amiga de Vin Diesel, el actor que le da vida a “Dominic Toretto”.

Gadot está casada desde el año 2008 con el empresario Yaron Versano, con el cual tiene dos hijas: Alma Versano , nacida en 2011 y Maya Versano nacida en 2017.