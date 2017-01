Gabriela Spanic expresa su frustración tras demanda de TV Azteca

Gabriela Spanic señaló que se siente muy indignada porque no puede concretar ningún proyecto en la televisión tras la denuncia que le interpuso TV Azteca. La reconocida actriz, mostró su frustración y pidió un poco de consideración.

“Propuestas ha habido pero no he podido hacer nada porque no me han entregado la carta de liberación”, dijo a Radio Fórmula.

Ante esta querella, Gabriela Spanic afirmó que no se quedará con los brazos cruzados y que sus abogados ya están trabajando para llegar a un acuerdo legal.

“Me demandaron, yo me estoy defendiendo. Yo tengo fe, está mi abogado. Creo que estaríamos llegando a una negociación amistosa para ambas partes, pero hasta que yo no tenga esa carta, aunque tenga miles de propuestas, no puedo trabajar”, añadió.

Por otro lado, aseguró que mientras se soluciona este problema comparte más tiempo con su pequeño hijo y que disfruta mucho su rol de madre.

“Me encanta a veces el fin de semana, que logro dormir un poco más, abrir los ojos y ver que él me está bendiciendo y diciendo una oración para que Dios me cuide. Eso me parece hermoso”, dijo Gabriela Spanic.