Gabriela Spanic: estas son las secuelas que ella y su hijo sufren por envenenamiento

A pesar que han transcurrido cerca de siete años, desde que Gabriela Spanic denunció que su exasistenta trató de envenenarla a ella y a su familia, la actriz aún no supera este duro momento que atravesó en el 2010.

Entre lágrimas, Spanic contó que el más afectado fue su pequeño Gabo; ya que en ese tiempo tenía un año y medio de nacido.

“Es muy duro porque se burlaban, se reían de eso, soltaron a esta mujer (María Celeste), se metió gente que no se debió haber metido pero aquí estoy. Mi hijo ya tiene ocho años, lo envenenaron con año y medio de vida y la gente se burlaba de ello. Fue fuerte. Pero bueno la vida continúa. Es muy difícil para mí hablar de eso pero sí lo quiero aclarar”, expresó Gabriela Spanic en el programa de televisión mexicano Fórmula Notas.

Sin embargo, lo que más lamenta Gabriela Spanic, es que la persona que intentó envenenarla saliera absuelta un año después de los cargos por tentativa de homicidio que pesaban contra ella.

“Ella quedó absuelta de todo, no tuve justicia. No hubo justicia para con mi hijo ni para conmigo, ni para con mi familia. Yo digo que yo creo que los criminales tienen más derechos humanos que los artistas porque me han difamado, han dicho cualquier cosa de mí, no hubo justicia. No he tenido justicia y ha sido muy difícil salir adelante”, aseguró.

