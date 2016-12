Gabriela Spanic: por esta razón quisiera retirarse de la actuación

Gabriela Spanic reveló en un entrevista que está cansada de los ataques y que por esta razón dejaría la actuación. La actriz señaló que todos los comentarios negativos han llegado a afectar su vida personal.

“Hay gente muy envidiosa. A veces he pensado en el retiro, abrir un restaurante y olvidarme de tantas ofensas que he recibido; también me han levantado falsos de todo tipo: que si me operé, que si soy conflictiva, que mentí con lo del envenenamiento. Eso es duro; me ha llegado a afectar, porque soy ser humano”, expresó para la revista Tv y Novelas.

Asimismo, Gabriela Spanic contó que la pareja de su hermana viene maquinando una campaña en contra de ella, pero que prefiere tomar la cosas con calma y no hacer problemas.

“Lamentablemente hay personas negativas que me quieren hacer daño. Desde que le dio el derrame cerebral a mi hermana, Daniela, hay una persona que está a su lado, la cual no diré su nombre, pero ha armado una campaña de desprestigio para acabarme. Sin embargo, no lo ha logrado ni lo va a lograr, porque más pesa en esta vida una mujer luchadora que tiene la frente en alto”, señaló.

Por otro lado, señaló que jamás se ha realizado una cirugía plástica y que por el contrario no tendría ningún problema en contarlo.

¡Ya desearía una chica de 15 años tener mi piel! No tengo ninguna operación estética. Cuando me vaya a hacer algo lo diré sin problema porque nadie es longevo. Lo haré en algún momento porque prefiero estar estirada que arrugada.