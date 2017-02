Florencia Peña: actriz argentina se desnuda por completo a los 42 años

La actriz argentina Florencia Peña volvió a remecer las redes sociales, tras compartir fotografías de una infartante sesión que realizó para la revista Gente, en el que se muestra al desnudo.

A sus 42 años, Florencia Peña aceptó el primer desnudo completo de su vida y no tuvo problemas en hablar de su nueva relación con su cuerpo.

“Una mina que vive su sexualidad a full. Que soy mamá, pero también decido no quitarle un minuto a la amante. En aquel momento me sentí una víctima de ‘el afuera’ y me castigaba por haberme grabado. Hasta que entendí que todos, consciente o inconscientemente, elegimos lo que nos sucede. Lo que pasó vino a hablarme de aceptación”, dijo la argentina para la mencionada publicación.

“Yo había crecido con vergüenza de ese aspecto, por el mandato social que arrastramos: ‘Ser put… está mal. Debes ser una señora decente’. ¡Hay que liberar esa energía sexual, que es tan poderosa! A partir del video me miré con compasión y me quise más. Por eso ya no me importa qué piensen sobre mí”, añadió.

Descambiandome #Arrancando #BuenMartes Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 2:46 PST

