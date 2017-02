Festival Viña del Mar: Olivia Newton-John cautivó al "monstruo" de la Quinta Vergara

Olivia Newton-John encandiló a todos los presentes en el Festival de Viña del Mar. La reconocida artista que por primera vez pisaba la Quinta Vergara cautivó con cada uno de sus éxitos.

La cantate tuvo dominio del escenario y sin duda alguna logró enamorar y meterse al bolsillo al publico chileno denominado en esta ocasión como el “monstruo”. Sin importar la hora y la temperatura, Olivia conquisto a cada uno de los presentes.

En esta ocasión, “You’re The One That I Want”, fue el tema que puso a bailar a todos los presentes, recordando el éxito de la cinta Grease donde muchos de estos temas cautivaron a grandes y pequeños.

Olivia Newton John no podía regresar con las manos vacías, es por eso y por su talento que el público chileno la premio entregándole la Gaviota de oro y plata, en señal de su impecable presentación.

Ya está en el escenario de la Quinta Vergara Olivia Newton-John

#VIÑA2017

Virginia Reginato https://t.co/gh18m8w6VX — Virginia Reginato (@cotyreginato) 24 de febrero de 2017

mira el impresionante antes y después de Miley Cyrus