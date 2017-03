Evelyn Vela: esto dijo sobre la relación entre Janet Barboza y Ernesto Jiménez

Evelyn Vela salió en defensa de Janet Barboza por los comentarios que la tachan de haberse metido en la relación “amical” entre Ernesto Jiménez y Alejandra Baigorria.

“Eso no es verdad, él estaba soltero como actualmente lo está. Que ellos hayan salido a un lugar no tiene nada de malo. No le hicieron daño a nadie. No me parece que hablen mal de ella”, indicó.

Asimismo, Vela contó cómo se produjo la salida de Barboza y el exchico reality. “Con Janet compramos un box por el día de Halloween y nos encontramos a Ernesto. Pero ni bien estuvieron juntos conversando no se despegaban para nada. Hicieron buena química, estaban muy entretenidos, que ni caso nos hacían”, explicó.

De otro lado, Evelyn Vela tuvo palabras de elogio para Ernesto Jiménez, quien a su parecer es “muy amable. Ernesto es un hombre irresistible, eso me dijo Janet (risas). Es joven, guapo y se desenvuelve bien en el programa. Es atractivo, yo podría decir que es un soltero codiciado”.

Finalmente, Evelyn Vela contó que ha sido tentada a participar de un reality, pero no quiso decir de cuál se trataba. “Me han prohibido hablar, solo puedo decir que es de un programa importante. Estoy ensayando duro y parejo”, sostuvo.