Eva Mendes: así respondió al emotivo discurso que le dedicó Ryan Gosling

Ryan Gosling se ganó el aplausos de sus colegas durante la ceremonia de los Globos de Oro, al dedicarle un emotivo mensaje a la actriz Eva Mendes. Sin hacer mucha pausa, la artista le respondió a estas dulces palabras del actor.

Eva Mendes respondió indirectamente al emotivo discurso de su pareja, pues este lunes compartió en Instagram una foto elogiando el vestido que Janelle Monáe lució en la ceremonia pero escribiendo: “Obviamente este no es mi momento favorito de la noche… Pero definitivamente fue mi momento de estilo favorito de la noche. La despampanante y talentosa @janellemonae me está matando con este look. Muy muy muy hermoso #goldenglobes”.

Como se conoce, la pareja no es de expresar sus sentimientos a través de las redes sociales, ya que siempre se ha mantenido perfil bajo para evitar los rumores negativos.

Como se recuerda Ryan Gosling, destacó el apoyo moral de su pareja, sobre todo en un momento muy duro que vivía la familia.

“Me gustaría intentar agradecer a una persona como es debido, y decir que mientras yo estaba cantando y bailando y tocando el piano y viviendo una de las mejores experiencias que he vivido en un rodaje, mi mujer estaba criando a nuestra hija, embarazada de la segunda e intentando ayudar a su hermano en su lucha contra el cáncer. Si ella no se hubiese hecho cargo de todo para que yo pudiera vivir esta experiencia, seguramente habría otra persona distinta aquí arriba hoy. Cariño, gracias. Si me lo permiten, quisiera dedicar esto a la memoria de su hermano, Juan Carlos Mendez”.