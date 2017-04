Eugenio Derbez le hace peculiar pedido a Donald Trump desde la Casa Blanca

Eugenio Derbez en sus redes sociales compartió un video donde lo escuchamos contar que llegó hasta el lugar para invitar a Donald Trump al estreno de la película ‘Latin Lover’, la que protagoniza junto a SaLma Hayek.

“Estoy aquí fuera de la Casa Blanca vine a invitar a Trump a la premier de la película, me dijo que no va a ir, que no le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los 2 estelares somos 2 latinos, Salma y yo, somos mexicanos, no le hizo muy feliz la idea”, explicó el actor.

El reconocido actor cómico no dudo en decir que espera que a su película le vaya más que bien en la taquilla para mostrárselo en su cara al presidente de Estados Unidos.

“Espero que le vaya muy bien en taquilla para luego venir con el número final y ponerlo en la reja, junto con el poster, para que vea que los mexicanos y latinos no venimos a robar”, finalizó Derbez.