Esta es la lista completa de ganadores de los 'Premios Tu Mundo'

No cabe duda que Los Premios Tu Mundo se robaron la atención de muchos de sus seguidores y es que esta celebración a lo mejor de la música, serie y televisión latina ha sido un boom en los artistas de Telemundo.

Aquí te presentamos la lista completa de los ganadores de esta gran premiación. Estamos seguros que ter llevarás muchas sorpresas.

Serie Favorita

La Doña

La Mala Más Buena

Majida Issa (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Influencer Favorito

Johann Vera

La Pareja Perfecta

David Chocarro – Aracely Arámbula (La Doña)

Protagonista Favorito con Mala Suerte

Carolina Gaitán (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Protagonista Favorito

Rafael Amaya (El Sr. De los Cielos V)

Soy Sexy and I know it

Carmen Villalobos (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Actriz Favorita

Carmen Aub (El Sr. De los Cielos V)

Artista Pop Favorito por iHeartRadio

CNCO

El Malo Más Bueno – Novela/Serie

José María Galeano (La Doña)

Protagonista Favorita

Aracely Arámbula (La Doña)

Canción Comienza-Fiestas por iHeartRadio

Hey DJ – CNCO ft. Yandel

Presentador Favorito

Jorge Bernal (Suelta La Sopa)

Fan Club del Año

#CNCOwners

Actor Favorito

Juan Pablo Urrego (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Programa Favorito

Un Nuevo Día