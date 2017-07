Esposo de Thalía comparte foto de la cantante y genera controversia en redes sociales

La cantante y actriz mexicana, Thalía, está en boca de todos luego que su esposo, el reconocido empresario Tommy Mottola, en su cuenta oficial de Instagram compartiera una foto de ella.

Resulta que en la imagen aparece la protagonista de “Marimar” disfrutando del sol, en un bikini color verde y un amplio sombrero. Pero no es precisamente su ropa de baño lo que ha llamado la atención, sino el objeto que llevaba en una de sus manos.

“Nada como una hermosa esposa con un buen Havana”, escribió el esposo de la cantante en la instantánea donde Thalía sostiene un puro.

“¿Ella mintió en sus dos libros diciendo que no fumaba?”, “Thalía no fumes, te ves fea y tú eres bella… plus tienes una imagen que cuidar mucho”, “Ella es bella y cuál es el problema, solo es una foto, tal vez ni siquiera lo estaba fumando, no se ve el humo, por favor muchos nos tiramos fotos para bromear o hacer humor. Fans no cojan las cosas tan a pecho, disfruten la vida, es solo una, así que Tommy y Thalía sigan disfrutándola al máximo”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.