¡Emocionante! Johnny Depp se disfrazó de Jack Sparrow y sorprendió a turistas en Disneyland

Johnny Depp sorprendió a los turistas que se dieron cita en Disneyland, quienes nunca esperaron encontrar a la estrella en el juego Piratas del Caribe.

La actor de Hollywood bromeó con los asistentes y hasta evocó fragmentos de su personaje mientras agitaba su espada. Los emocionados turistas no dudaron en grabar y tomar fotos de este emocionante momento.

“Hemos vivido experiencias increíbles en Disney. Esta es, de lejos, una de las mejores”, dijo una emocionada fan en su red social, mientras que otro publicó: “Todo el mundo estaba emocionado, en shock y excitado por verle. Él actuó exactamente igual que su personaje en las películas”.

Esta aparición del actor de 53 años forma parte de la promoción de la quinta entrega de Piratas del Caribe, subtitulada ‘La venganza de Salazar’, que llegará a los cines el 26 de mayo.

En esta nueva entrega veremos una vez más a Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom y Keira Knightley. Además se sumarán Javier Bardem y Kaya Scodelario.

I seriously cannot believe I saw Johnny Depp at Disneyland tonight!! Best night ever!! #Disneyland#JohnnyDepp#PiratesoftheCaribbeanpic.twitter.com/KeCJDkPjbM