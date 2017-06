Emma Watson: conoce a su doble que viene causando sensación en redes sociales

Emma Watson es una actriz, modelo y filántropa británica, conocida por interpretar a Hermione Granger en la serie de películas de Harry Potter que ha logrado robarse el corazón de muchos gracias a su talento.

Pero Emma no sólo encanta por su talento y belleza, sino que también por su bondad y trabajo en ONU Mujeres para acabar por la inequidad de género en el mundo.

Sin embargo, esta vez no es ella la que hace noticia, sino que Kari Lewis, la chica que se ha hecho conocida en redes sociales por su gran parecido con la actriz. El “doble” de la actriz británica se disfraza a la perfección de los personajes más emblemáticos de la estrella de cine y es toda una sensación en Instagram.

Si bien Kari tiene un rostro más delgado que la propia Emma Watson, pero tras el maquillaje respectivo sin duda luce idéntica a la actriz.

Kari es hoy en día una gran admiradora de la actriz de ‘Harry Potter’, pero esto no siempre fue así. “No sabía quién era Emma Watson hasta que me vieron en una oficina de correos y unas niñas me dijeron que me parecía a Hermione Granger. Ellas fueron mi iniciación en el universo de Harry Potter. Siempre amé leer libros, así que fue inevitable que me gustara Harry Potter”, confesó la ahora admiradora de la actriz.