Emma Thompson: entérate por qué rechazó ser parte de la secuela de "Love Actually"

La actriz británica Emma Thompson decidió no ser parte de la secuela de “Love Actually” tras la muerte de su gran amigo y actor Alan Rickman, fallecido el 14 de enero de 2016 en Londres a causa de un cáncer de páncreas a los 69 años.

Después de más de una década de su estrenos, los fans de la exitosa cinta podrán ver a sus actores en lo que será un corto de diez minutos, bajo la dirección de Richard Curtis. Esto con el fin de recaudar fondos para asociaciones benéficas. Este proyecto se estrena el 24 de marzo por BBC.

Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knigthley, Thomas Brodie-Sangster, Bill Nighy, Rowan Atkinson, Marcus Brigstocke y el resto de los actores ya han confirmado su participación en esta producción, incluso ya iniciaron las grabaciones, menos Emma Thompson.

Cabe recordar que Rickman interpretaba a Harry, el marido de Karen (Thompson) que tenía una aventura con su joven secretaria.

El director confirmó que Thomson no participará en esta secuela. “No va a estar. Simplemente no podía hacerlo”, señaló Richard Curtis.

La razón no fue su apretada agenda, el motivo fue mucho más importante y triste. La actriz no podrá ser parte de Love Actually 2 porque Alan Rickman no estará a su lado.

“Lidiar con Alan es muy complicado y no habrá tiempo para profundizar en todos los personajes”, explicó el director, quien con estas palabras descartó un homenaje a Rickman.

