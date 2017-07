Emily Ratajkowski remece las redes sociales con este topless de infarto

Emily Ratajkowski sigue remeciendo las redes sociales, sobre todo ahora que compartió una serie de fotografías donde no deja demostrar sus curvas de infarto.

En esta ocasión y a través de Instagram, la guapa modelo publicó una imagen donde se le ve realizando topless. Estamos seguros que esta imagen se robó los suspiros de muchos seguidores.

Por otro lado, Emily Ratajkowski, brindó una entrevista a la revista Allure, donde criticó a los hombres que ofenden a las mujeres por su voluptuosa anatomía.

“Estoy harta de que la gente siga ofendiéndose por unos pechos, es ahí cuando de verdad me doy cuenta de que nuestra cultura está jodi**. En lugar de ver belleza y feminidad, cuando vemos unos pechos pensamos directamente en algo vulgar por nuestra costumbre de hipersexualizarlo todo”, expresó para el conocido medio.

“Para mí, cualquier expresión de la personalidad que sea fruto de la voluntad propia y poderosa me resulta feminista. Si una mujer decide vestirse con un atuendo sexy, eso no significa que no sea feminista. Lo importante es ser responsables de nuestras propias elecciones. Si ese es su deseo y le hace sentirse bien consigo misma, creo que es genial. Bien por ella”, agregó.