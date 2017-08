Emily Ratajkowski confiesa que no hace dieta, pero tiene este cuerpazo

La bella modelo y actriz Emily Ratajkowski fue invitada al programa Jimmy Kimmel Live, y dejó con la boca abierta a más de uno luego que confesara que come demasiado.

“Soy alguien que come demasiado”, expresó Ratajkowski sorprendiendo al presentador, quien puso en duda lo que dijo la modelo diciendo: “Sí, claro”.

Ante ello, Emily explicó que no decía eso para quedar bien, sino porque era cierto. “Todos creen que digo esto para hacerme la linda, pero no lo hago por eso en absoluto”, expresó y el presentador de televisión no dudó en resaltar su hermosa figura.

También agregó que en su refrigeradora tenía todo tipo de comida y que su figura la mantiene gracias a su disciplina de ejercicios, pues prefería eso que dejar de alimentarse.

“Deberías ver mi refrigerador, es totalemente insano. Es básicamente comida india, comida thai, y preferentemente como cuando estoy acostada en la cama”, agregó.