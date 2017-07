Elton John, con nuevo tono roquero, hace vibrar a sus fans en nuevo show

Elton John “enloqueció” a un público de 8.500 personas que han asistido en Gran Canaria a su primer concierto en España de la gira Wonderful Crazy Night, en el que ha repasado éxitos de 50 años de carrera musical y de su nuevo trabajo, con un nuevo tono roquero y más vivo que nunca.

El ganador de cinco Premios Grammy vendió más de la mitad de las entradas de este primer concierto en territorio español en apenas un día, congregando en el recinto a fieles seguidores de su música de todas las edades.

El Gran Canaria Arena, que instaló para la ocasión la pantalla más grande hasta el momento en el pabellón, fue llenándose a ritmo del artista grancanario Said Muti, que sirvió de telonero al compositor de Pinner.

El público, que fue acercándose al espacio desde la tarde, vio recompensada la espera tras la llegada del artista británico, que apareció sobre el escenario puntual y con una energía arrolladora, ataviado con un traje lleno de brillo, sus gafas de sol que son seña de identidad de su estética y su piano de cola negro.

Tras saludar al público con entusiasmo, el veterano artista, ganador de 38 discos de oro, se sentó al piano y demostró una vez más su virtuosismo sobre el escenario, con unas manos ágiles a pesar de sus 70 primaveras que arrancaron en un concierto lleno de grandes éxitos nuevos y de siempre.

El trabajo que dio el pistoletazo de salida fue el tema “The bitch is back”, una gran obertura del “Sir” que calentó la voz de los miles de asistentes, que acompañaron al artista con las letras de “Bennie and the jets”, “I guess that’s why they call It the Blues”, “Take me to the pilot”, “Looking up” o “I want Love”, entre otros. (Con información de EFE)

