Eduardo Santamrina: así reaccionó cuando le preguntaron por su sobrepeso

El actor Eduardo Santamarina compartió algunos minutos con la prensa mexicana para aclarar su vinculación con la televisora Televisa. El galán de telenovelas, tuvo una inesperada reacción al ser cuestionado por su sobrepeso.

Sin embargo, y lejos de molestarle este tema, aseguró que se siente muy tranquilo y que incluso a su esposa no le molesta que haya subido unos kilos de más. El artista prefiere enfocarse en otros temas.

“No me ‘pega’, porque si me ‘pegara’ no dejaría que pasara eso. Yo entiendo que después de 20 años de ser protagonista ahora soy el mataperros y lo entiendo porque es lo que más vende. Lo que se ve no se juzga… ¡Cómo voy a esconder algo así!”, expresó.

“Me han criticado mucho y lo que se ve no se juzga. Ahorita denme chance, no estoy en proyecto y tiré la toalla; me dejé engordar, pero ya me puse a dieta”, agregó muy tranquilo.

Sobre su retiro del contrato de exclusividad con Televisa, Eduardo señaló que se siente muy agradecido y que este tema lo toma como una oportunidad a hacer nuevas cosas y vivir nuevas experiencias.

“Yo creo que es una apertura muy buena, muy sana. La relación es muy buena, es mi casa, el que no sea exclusiva no significa que no sea parte de ello. Están viniendo muchas cosas y el abanico se está abriendo para dar nuevas propuestas”, enfatizó.

¡Estas fueron sus declaraciones!