Edgar Vivar sobre detención de Ollanta: "Me sorprende y los felicito como país"

El reconocido actor Edgar Vivar se encuentra en Perú para presentar su show circense en el Circo Montecarlo y grande fue su sorpresa al enterarse de la prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Ante la noticia, el actor mexicano no dudó el pronunciarse al respecto. “Eso habla muy bien de la sociedad peruana, me parece bien que no permitan estas acciones delictivas porque tarde o temprano el que la hace la paga y se la tiene que ver con la justicia”, expresó el recordado ‘Señor Barriga’ de El Chavo del 8 en entrevista con Peru.com.

Además, Edgar Vivar felicitó a la justicia peruana por su trabajo. “Ojalá se tome la misma medida en México (país donde vive). Me sorprende y los felicito como país”, señaló.

Cabe mencionar que el espectáculo de Edgar Vivar iniciará el viernes 21 de julio hasta el domingo 13 de agosto en el Circo Montecarlo Concha Acústica del Campo de Marte.

Sobre la prisión preventiva de Humala-Heredia

El expresidente Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, fueron detenidos este jueves 13 de junio, tras la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de disponer la prisión preventiva contra ellos, en atención a un pedido formulado por el Ministerio Público.

A la pareja Humala-Heredia se le atribuyen los supuestos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber recibido dinero de fuente ilícita para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011.

Los detenidos pasaron su primera noche privados de su libertad en la carceleta del Poder Judicial, tras ser intervenidos en su vivienda de Santiago de Surco.

Perú. Así fue la salida de Ollanta Humala y Nadine Heredia para ser llevados a diversos penales de Lima. (Video: Canal N)