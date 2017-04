Edgar Vivar dijo esto sobre su supuesto Alzheimer

Luego que los medios internacionales revelaran que Edgar Vivar tiene Alzheimer, el propio actor usó su cuenta de Facebook para aclarar su situación. El artista señaló que hablará de su salud por única vez.

“Por única y definitiva ocasión, a través de este medio manifiesto a ustedes que lo publicado referente a mi salud no tiene sustento alguno y seguramente fue elaborado a partir de algún comentario escuchado durante una conversación Privada y totalmente fuera de contexto”, escribió.

“No es de extrañar que otra vez sea mi persona objeto de noticias de este tipo, ya que en el pasado reciente se han difundido “perlas” informativas describiendo con lujo de detalle mi muerte en mas de una ocasión”, acotó.

“Ahora mi supuesto Alzheimer terminal sirve para nuevamente elevar el interés malsano de quien lo publica con la ineludible preocupación de mis seres queridos, que son ustedes. No hay motivo de alarma. Hay Edgar Vivar para rato, mientras Dios disponga. De lo demás no me acuerdo”, concluyó el querido Señor Barriga, quien tuvo como respuesta cariñosos comentarios en su red social.