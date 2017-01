Ed Sheeran hizo esta confesión en programa de televisión

Como parte de la promoción de su nuevo disco, ‘Divide (÷)’, a estrenarse este 3 de marzo, Ed Sheeran fue uno de los invitados del programa The Graham Norton Show. El cantante estuvo a lado de artistas internacionales, y no dudó en confesar que aún sigue comprando juguetes.

“Si un niño quiere un juego de Lego, los padres le compran el pequeño porque el más grande cuesta demasiado caro. Ahora, cuando mi álbum llegó a ser número uno, estaba pasando por la tienda de Lego, y dije, este es el momento. Soy un niño grande”, comentó Ed Sheeran ante la risa y sorpresa de los asistentes.

Además, Ed Sheeran confesó que, durante una cita con una chica, no tuvo mejor idea que llevar un set de Lego para divertirse. “Una vez, durante una cita que tuve con una chica, llevé mi set de Lego. Lo armé y luego me fui”, dijo el compositor que cerró la noche interpretando su tema ‘Castle on the hill’.

Cabe destacar que, Ed Sheeran batió records en la plataforma musical ‘Spotify’, con los temas ‘Shape of you’ y ‘Castle on the hill’. Se espera que el artista anuncie una gira mundial próximamente para promocionar su reciente material.

