Ed Sheeran: por este motivo decidió dejar de lado Twitter

Ed Sheeran se cansó de los diversos comentarios negativos que recibe a través de su cuenta de Twitter, es por eso que está a punto de cerrar esta red social.

“De hecho, he dejado Twitter completamente. Ya no puedo ni entrar a leer lo que ponen. Lo único que veo cada vez que me conecto es a gente diciendo cosas muy crueles. Twitter es la plataforma perfecta para ello. Un solo comentario puede conseguir arruinarte el día, por eso lo he dejado”, comentó el cantante durante una conferencia de prensa.

A pesar que se ha mantenido perfil bajo en esta red social, Ed Sheeran asegura que siempre encuentra mensajes agresivos y que lo único que hacen es “arruinarle el día”.

“Creo que en Twitter hay una tendencia a malinterpretar cualquier cosa y es entonces cuando te ves en problemas”, indicó pensando en su futuro como artista, ya que le asusta la idea de convertirse en uno de los artistas que termina destruyendo su carrera a consecuencia de estos comentarios negativos.