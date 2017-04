Ed Sheeran cumplió el último sueño de un niño con rara enfermedad terminal

Tras haber arrasado con sus conciertos en Europa, Ed Sheeran parece tener tiempo para todo, ya que no dudó en hacer un alto durante su World Tour 2017 para hacer realidad el sueño de Ollie Carroll, quien había manifestado que su único deseo antes de morir era conocer al artista.

El cantante y compositor británico Ed Sheeran se mostró conmovido con la historia de Ollie Carroll, un niño de la ciudad de Manchester, Inglaterra, quien fue diagnosticado con la enfermedad de Batten, una patología que afecta al sistema nervioso y que hará que el pequeño no viva más allá de los 12 años.

De esta manera, el cantante de 26 años pudo hacer realidad el sueño más anhelado del niño. Para Ed Sheeran el encuentro fue tan emocionante que incluso salió al escenario, durante su último concierto en Manchester, con una pulsera roja promocionando el “Ejército de Ollie”, una campaña dirigida por la familia del menor con el objetivo de recaudar dinero.

Lucy, la madre del pequeño, explicó que “el poder de la voz de Ed ha alejado a Ollie de sus momentos más duros” y añade que en el momento en el que Ed entró en el camerino, una sonrisa apareció en el rostro del pequeño, quien debido a su enfermedad no puede ni ver ni hablar, pero sí escuchar.

“Ollie conocía todas las canciones de Ed, las solía cantar, y ahora no puede hablar. Ollie que solía estar en la televisión viendo los videos de Ed, ya no puede ver. Tan pronto como Ed entró en la habitación y habló los ojos de Ollie se iluminaron y una sonrisa se extendió por su cara. Esta imagen no tiene precio, Ed pasó un tiempo con Ollie y le dio la mayor de las caricias”, añadió.

Debido a la enfermedad de Batten, Ollie Carroll no podrá vivir más de 12 años. Por si fuera poco Amelia, la hermana de tres años de Ollie, también ha sido diagnosticada con la misma enfermedad. Actualmente, todo el dinero que será recaudado con la campaña del “Ejército de Ollie” será destinado a contribuir con las investigaciones para encontrar una cura a la enfermedad.

