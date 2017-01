Ed Sheeran brindará concierto en Lima el sábado 13 de mayo

La estrella británica Ed Sheeran vuelve a Perú este sábado 13 de mayo para presentarse en el Estadio Nacional, como parte de la gira mundial de su nuevo disco ‘Divide (÷)’.

Lima no solo será sede de uno de los conciertos pop más importantes del mundo, sino que también será la primera parada del músico​ por el continente en el 2017.

La gira del talentoso cantautor iniciará en Italia, para luego recorrer países como Alemania, Reino Unido, entre otros. Tras sus presentaciones en Europa, Ed Sheeran llegará a nuestro país para iniciar el tramo en Latinoamérica, el cual comprende a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y México.

El compositor británico, considerado como uno de los artistas más importantes de su generación, llegó por primera vez a nuestro país en abril del 2015, despertando la fiebre en todos sus seguidores quienes agotaron las entradas para su presentación en apenas 4 horas. Tras el cambio de local para un aforo mayor, los fanáticos respondieron consiguiendo un sold out nuevamente.

En esta oportunidad, Ed Sheeran presentará sus nuevos hits, ‘Shape of you’ y ‘Castle on the hill’, temas del nuevo álbum que han roto los records de streaming acumulando más de 370 millones de escuchas en 20 días. El músico también cantará sus más grandes éxitos como ‘Sing’, ‘Photograph’, ‘Give Me Love’, ‘Thinking Out Loud’ – canción con la que logró premios Grammy por canción del año y mejor interpretación pop vocal solista -, y muchos más.

La venta de entradas se dará en todos los puntos de venta de Teleticket de Wong y Metro, con preventa para clientes Interbank el 31 de enero y 1 de febrero; la venta general inicia el 2 de febrero. Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 16 de febrero.