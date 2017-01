Donald Trump sobre Madonna: “Es asquerosa”

Tras el discurso que dio Madonna contra Donald Trump en la Marcha de las Mujeres, el presidente de los Estados Unidos le respondió a la cantante y la calificó de “asquerosa”.

“Honestamente, es asquerosa. Creo que se hace daño a sí misma y hace daño a esa causa”, respondió Trump cuando le preguntaron por el discurso de Madonna.

Como se recuerda, Madona se hizo presente en la multitudinaria Marcha de las Mujeres en Washington y lanzó un fuerte mensaje contra Donald Trump. “La lucha por el derecho a ser libres, a ser quienes somos, a ser iguales. Marchemos juntos a través de esta oscuridad y en cada paso sepamos que no tenemos miedo, que no estamos solos, que no retrocederemos. Que hay poder en nuestra unidad”, dijo en su discurso.