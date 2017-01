Donald Trump juró como nuevo presidente y Miley Cyrus sigue en USA

Hace varias semanas, durante las elecciones presidenciales de USA para ser exactos, Miley Cyrus prometió que se iría de Estados Unidos si Donald Trump se convierte en el nuevo presidente, pero tal parece no es una mujer de palabra.

Así es, este 20 de enero Donald Trump juramentó como el nuevo presidente de Estados Unidos, sucediendo a Barack Obama en la Casa Blanca, y Miley Cyrus continúa en el país que la vio nacer.

Y no decimos que Miley Cyrus deba irse de su país, sino que recordamos la promesa que alguna vez hizo la polémica cantante en su cuenta de Instagram: “Sí, es una lágrima en mi mejilla. Esto me asusta y me hace estar muy triste no sólo por nuestro país si no por los animales que son lo que más quiero en el mundo. Mi corazón está roto en 100.000 trozos, creo que voy a vomitar”, comenzó la artista. “Tú no eres el destino”, fue parte de la canta abierta que compartió la cantante.

“No es tu trabajo decidir cuándo termina una vida. Tú, Donald Trump, no eres Dios por mucho que creas que lo eres”, remató la cantante. “Si no cree que es Dios, cree que es el elegido o algo así”, matizó. Para finalizar su carta abierta contra el precandidato conservador, la joven original de Tennessee manifestó que si finalmente Trump sale elegido, se va de Estados Unidos. “No digo cosas por hablar”, sentenció.

Tal parece que en ese entonces le ganó la emoción a Miley Cyrus. Aquí te compartimos la publicación de la cantante, quien apoyó abiertamente a Hillary Clinton.

DATOSCLAVESSOBREDONALDTRUMP

Donald Trump es un magnate y celebridad televisiva de Estados Unidos que se convirtió en el presidente de ese país tras vencer a Hillary Clinton en las elecciones 2016.

Nació el 14 de junio de 1946 y es padre de Donald Jr, Ivanka, Eric, Tiffany Barron. Su esposa es Melania Trump.

Su controvertida campaña electoral estuvo basada en la propuesta de construir un muro en la frontera con México, prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos, la oposición a los tratados de libre comercio, y críticas a la OTAN, así como aliados tradicionales de USA.