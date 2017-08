Demi Lovato y los videos más sexys que cautivaron en Instagram

Demi Lovato dejó atrás todos los problemas que la ataban para ahora darle rienda suelta a todo su talento y al amor que le tiene a sus seguidores. Es por eso que la bella cantante no deja de presumir su nueva apariencia.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella juvenil no deja de compartir una serie de videos donde muestra toda su destreza y sensualidad. Estos clips, rápidamente son viralizados por sus fanáticos.

Hace un día, la cantante compartió un post muy singular en su red privada. La cantante manifestó que no le gusta que la llamen “bipolar” y que ahora tiene otra manera de ver la vida.

“Creo que cuando la gente se refiere a mí como bipolar, es algo que… Bueno, es real, pero no me gusta que la gente lo use como una etiqueta. Es algo que tengo, no es algo que soy o que me identifique como persona”, dijo en conversación con la emisora iHeart Radio.

“Pienso que es muy importante que la gente hable con claridad del impacto que la salud mental tiene en nuestras sociedad, que deje de ser un tema tabú. Cuanta más gente sepa sobre esta condición, más soluciones saldrán a la luz para aprender a tratar sus síntomas. Es importante defender aquellas causas que son relevantes para ti, tu voz será escuchada al margen de la posición en que te encuentres”, agregó Demi Lovato.

Demetria Devonne «Demi» Lovato es una actriz, cantante y compositora estadounidense y es la fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico, Safehouse Records. En 2008, interpretó a Mitchie Torres en la película original de Disney Channel Camp Rock y firmó un contrato discográfico con Hollywood Records.

En 2009, Lovato protagonizó la serie de Disney Channel Sunny, entre estrellas. En julio, publicó su segundo álbum de estudio, Here We Go Again.

