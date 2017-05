Demi Lovato y las 10 veces que nos enloqueció con un rojo pasión

¡Sexy por donde la veas! Demi Lovato nos tiene acostumbrados en elevar la temperatura en Instagram con sus candentes fotografías y esta vez hacemos un recuento de las veces que la cantante de 24 años lució un rojo pasión para despertar pasiones entre sus seguidores.

Así es, Demi Lovato sí que sabe lucir sus infartantes medidas con atuendos que la favorecen y el color rojo nunca falta dentro de sus sexys looks que enloquecen a más de uno.

Tal y cual podemos ver en su cuenta oficial de Instagram la intérprete de ‘Cool for the summer’ siempre agrega un rojo pasión de sus looks, los cuales son imitados por sus miles de seguidoras en el mundo, quienes consideran a la cantante una amante de la moda.

¿Cuántos followers tiene? Pues, Demi Lovato tiene más de 50 millones de fanáticos en Instagram, red social en la que no solo publica fotografías sino también videos con los que eleva la temperatura.

Sin duda alguna, Demi Lovato sabe complacer y engreír a todos sus seguidores de Instagram. Cabe mencionar que ella es una de las celebridades más populares de las redes sociales y eso se ve reflejado en la cantidad de likes y comentarios que tienen sus fotos.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 25 de Ago de 2014 a la(s) 11:07 PDT

