Demi Lovato, Emma Stone y Ed Sheeran entre los artistas más influyentes del mundo para Time

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el papa Francisco figuran en la lista de las cien personas más influyentes de todo el mundo difundida hoy por la revista estadounidense Time.

La lista, que da a conocer anualmente Time, incluye a personalidades de la política, de los negocios, de las artes o del deporte, sin determinado ránking y solo separados por los sectores en los que han destacado.

Fueron incluidos con las ideas aportadas por personalidades elegidas en ediciones anteriores de esta lista y en todos los casos se incluye unas palabras de alguien que ensalza su figura.

Este es el listado completo:

Líderes

Theresa May

Narendra Modi

Chuck Schumer

Donald Trump

Elizabeth Warren

Julian Assange

James Comey

Kim Jong Un

Reince Priebus

Xi Jinping

Rodrigo Duterte

Stephen Bannon

Theo Epstein

Tom Perez

Vladimir Putin

Wang Qishan

Recep Tayyip Erdogan

Sandra Day O’Connor

Pope Francis (Papa Francisco)

General James Mattis

King Maha Vajiralongkorn

Juan Manuel Santos

Major General Qasem Soleimani

Melinda Gates

Titanes

Janet Yellen

LeBron James

Daniel Ek

Bernard J. Tyson

Evan Spiegel

George Church

Jean Liu

Tom Brady

James Allison

Rebekah Mercer

Jason Blum

Jeff Bezos

Vijay Shekhar Sharma

Margrethe Vestager

Íconos

Simone Biles

Ashley Graham

Cindy Sherman

John Lewis

Margaret Atwood

Colin Kaepernick

Jeanette Vizguerra

Neymar

RuPaul

Raf Simons

Biram Dah Abeid

Leila de Lima

David Adjaye

Gretchen Carlson

Fatou Bensouda

Thelma Aldana

Fan Bingbing

Viola Davis

Raed Saleh

Cindy Arlette Contreras Bautista

Artistas

Emma Stone

Colson Whitehead

Ed Sheeran

Alicia Keys

Ryan Reynolds

Donald Glover

Leslie Jones

Ben Platt

Ava DuVernay

Barry Jenkins

Margot Robbie

Sarah Paulson

James Corden

John Legend

Alessandro Michele

Kerry James Marshall

Demi Lovato

Pioneros

Samantha Bee

Chance the Rapper

Constance Wu

Gavin Grimm

Kirsten Green

Bob Ferguson

Ivanka Trump

Demis Hassabis

Barbara Lynch

Hamdi Ulukaya

Jared Kushner

Celina Turchi

Jordan Peele

Glenda Gray

Yuriko Koike

Conor McGregor

Riz Ahmed

Guus Velders

Tamika Mallory, Bob Bland, Carmen Perez and Linda Sarsour

Natalie Batalha, Guillem Anglada-Escudé and Michaël Gillon

(Fuente: EFE)

